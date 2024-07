Il Roseto della musica. Concerti con la Dima

Fino al 20 luglio prossimo, il Centro Interculturale "Don Giuseppe Torell"" e Museo della Memoria di San Pancrazio, nel Comune di Bucine, ospiterà il Festival Internazionale Il Roseto della Musica – Masterclass e Concerti, ideato e realizzato, per l’ottavo anno, dall’Associazione Culturale Dima – DoReMi International Music Academy di Arezzo insieme all’Amministrazione comunale di Bucine, in collaborazione con il Liceo Musicale "Petrarca" di Arezzo. Il Festival rientra tra i progetti legati alla tematica Musica e Memoria dell’Associazione Dima di Arezzo, con sede a Casa Petrarca, diretta dal maestro Giorgio Albiani, docente di chitarra e delegato all’internazionalizzazione al Conservatorio Statale di Musica "Cherubini" di Firenze. La stagione concertistica propone stasera alle 21:15 al Circolo Ricreativo-Culturale di San Pancrazio il concerto del soprano Stefania Paddeu e del pianista Matteo Guasconi, con musiche di Strauss, Liszt, Rachmaninoff, Faurè, Guastavino, Tosti e Puccini. Domani alle 21:15 all’Abbazia di San Pietro in Badia a Ruoti, concerto dei docenti della Masterclass di Alto Perfezionamento Musicale. Eduardo Isaac dall’Argentina che proporrà un programma di musica sudamericana tra tradizione e contemporaneità, seguito dal Counterpoint Duo formato da Filomena De Pasquale, flauto e Giorgio Albiani, chitarra e dal Duo Alberto Ponce, Giorgio Albiani e Adriano Rullo alle chitarre. Giovedì alle 21:15 al Centro di San Pancrazio concerto degli allievi dei Corsi di Alto Perfezionamento Musicale nell’ambito del Festival "Il Roseto della Musica". Venerdì alle 21:15 al Circolo concerto finale con tutti gli allievi. I concerto sono a ingresso libero.