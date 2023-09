Il ritorno di Vedovini . Porta del Foro decide

Va avanti la trattativa sotto traccia per portare Enrico Vedovini a San Lorentino. Stasera si riunisce il consiglio direttivo di Porta del Foro e ci sono già stati contatti con l’ex giostratore di Sant’Andrea che dopo aver portato 12 lance d’oro nella rastrelliera di via delle Gagliarde se ne è andato. È rimasta però la voglia di chiudere una carriera così importante con una vittoria. Un’altra lancia d’oro che lo porterebbe nell’olimpo dei giostratori di tutti i tempi, se non in testa con il mitico Tripolino a 15, almeno al pari di Martino Gianni che vanta 13 vittorie. Per il quartiere giallocremisi l’arrivo di Vedovini può essere la vera ancora di salvezza. A San Lorentino i malumori sono molto forti, dopo la sconfitta di giugno agli spareggi con Sant’Andrea e dopo che a settembre Davide Parsi e Francesco Rossi non sono riusciti ad approfittare della nuova defaillance di Santo Spirito ed hanno lasciato, insieme ai biancoverdi, che ad esultare siano stati i rossoverdi di Porta Crucifera con un facile 4+4.

L’ingaggio di Vedovini è forse l’unica opportunità per ricompattare il quartiere ed affrontare le giostre 2024 con lo stesso entusiasmo che ha accompagnato nell’inverno scorso Sant’Andrea per l’arrivo di Martino Gianni. In un primo momento si era parlato di Vedovini solo come allenatore, ma tanti giallocremisi lo vogliono ancora in sella. Un giostratore molto forte che al fianco di Davide Parsi potrebbe dare a Porta del Foro quell’esperienza e quella spinta in più che serve per poter uscire da Piazza Grande vittoriosi, dopo essere tante volte arrivati a Roma senza vedere il Papa.

Insomma, un vero investimento per Porta del Foro, dove Enrico Vedovini potrebbe poi restare come allenatore e tirare su, insieme anche al figlio Giulio, giovani interessanti come Matteo Vitellozzi che quest’anno ha esordito nella prova generale sotto la guida dell’allenatore Enrico Giusti, che in questi ultimi anni ha molto lavorato anche sul vivaio giallocremisi, pur non avendo un adeguato impianto a disposizione. Ora però le nuove scuderie sono vicine ad essere completate. Un grande passo in avanti che potrebbe diventare un vero salto di qualità con l’arrivo di Enrico Vedovini. Insomma le motivazioni per cercare di portare l’ex giostratore biancoverde a Porta del Foro si sprecano. Bisogna vedere se l’affare andrà effettivamente in porto.