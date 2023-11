Il ricambio e il rischio del deserto

La gestione del passaggio generazionale è un fattore centrale per le imprese familiari che rappresentano gran parte dell’arcipelago delle oltre 1.200 aziende orafe aretine. Solo il 13% dei dipendenti orafi in questo momento ha meno di 30 anni e l’87% dei giovani aretini non vede il suo futuro nel settore trainante della nostra economia. Di questo passo si mette a rischio la continuità aziendale: il passaggio generazionale risulta un terreno accidentato anzitutto per ragioni di carattere culturale, nella difficoltà che si ha nel tramandare competenze, passione, mentalità d’impresa. Aspetti a cui si aggiungono due fattori che complicano il tutto, come la burocrazia e il costo del lavoro. Così la città dell’oro rischia di trasformarsi in deserto.