Il questore ha donato al vescovo un'ampolla con l'olio del “Giardino della memoria di Capaci”

Arezzo, 27 marzo 2024 – Questa mattina, il Questore Maria Luisa Di Lorenzo, accompagnata dall’Ispettore Ugo Bonelli ha fatto visita al vescovo Andrea Migliavacca, al Vescovado.

In questa occasione il Questore ha donato al Vescovo un'ampolla contenente l'olio del “Giardino della memoria di Capaci”, inviata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza a tutte le Questure del territorio nazionale, per essere utilizzato nelle Diocesi nel corso della S. Messa di consacrazione degli olii liturgici, che ad Arezzo sarà celebrata domani in Cattedrale.

L’olio è stato prodotto dall’Associazione “Quarto Savona 15“, che prende il nome dalla sigla radio dell’equipaggio della Polizia di Stato di scorta al Giudice Giovanni Falcone. Nel luogo della strage avvenuta il 23 maggio 1992, a pochi metri dallo svincolo autostradale di Capaci, dove perirono i tre agenti della scorta – Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo – ed i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, sorge un giardino dove sono stati piantumati degli ulivi, dedicati ognuno ad una vittima innocente della barbarie mafiosa.

Anche quest’anno l’Associazione ha raccolto le olive prodotte dagli alberi, ricavandone l’olio, che viene donato affinché il frutto nato dalla terra intrisa del sangue dei Caduti nella lotta contro la mafia possa essere simbolo di amore e condivisione per tutti, rappresentando la vittoria del bene sul male.

Il Vescovo ha ringraziato il Questore per l’importante dono assicurando preghiere e benedizioni per tutto il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno della Provincia di Arezzo.