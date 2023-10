Il progetto “Graziella Air” presentato all’Istanbul Jewerly Show

Arezzo, 9 ottobre 2023 – L’innovazione targata Graziella Braccialini esposta all’Istanbul Jewerly Show, uno tra i principali appuntamenti internazionali dedicati al settore orafo.

La fiera turca ha configurato l’occasione per la presentazione ufficiale del progetto “Graziella Air” che, frutto degli investimenti in ricerca e sviluppo dell’azienda aretina, permetterà di ottenere i gioielli in oro più leggeri al mondo attraverso una minor deposizione superficiale del metallo per centimetro quadrato.

Questa tecnologia sarà orientata a realizzare prodotti con maggiori volumi, con minor peso e, di conseguenza, con più bassi costi, senza perdere prestigio, eleganza e valore. Per “Graziella Air”, già introdotto in anteprima a VicenzaOro, è stato previsto uno spazio esclusivo all’Istanbul Jewerly Show dove raccontare le caratteristiche del progetto ai buyers e dove far percepire direttamente la leggerezza dei primi gioielli.

Questa novità ha rappresentato il cuore di una fiera particolarmente positiva per Graziella Braccialini che, nel proprio stand, ha accolto operatori dei principali mercati mondiali dell’oro tra Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa, potendo gettare le basi per ulteriori sviluppi commerciali e proiettandosi con fiducia verso l’ultimo trimestre del 2023.

Il buon bilancio dell’Istanbul Jewerly Show dà infatti seguito ai risultati ottenuti nei giorni precedenti alla Jewellery & Gem World di Hong Kong che ha permesso di consolidare le radici anche nel Sud-Est Asiatico, poi il “giro del mondo” dell’azienda toscana proseguirà con il prossimo appuntamento fieristico fissato da mercoledì 25 a venerdì 27 ottobre all’Italian Jewels on Madison di New York.

«Queste fiere hanno confermato il buon momento vissuto dal settore orafo - commenta Giacomo Gori, amministratore delegato di Graziella Braccialini. - In questo contesto abbiamo presentato una tecnologia rivoluzionaria come “Graziella Air” che, frutto della nostra continua ricerca di innovazione, aprirà la strada a nuovi mercati e a nuovi progetti di sviluppo attraverso la produzione dei gioielli in oro più leggeri al mondo».