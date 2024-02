"Il principe o Aghinolfo" Filippo Borghi sul palco del Virginian

Al Teatro Virginian di Arezzo, in via De’ Redi, proseguono gli appuntamenti per grandi e piccini. La Stagione Teatrale "Non la solita minestra", curata dalla compagnia La Filostoccola, propone, per il pubblico dei più piccoli e delle loro famiglie, uno spettacolo inedito, scritto e interpretato da Filippo Borghi, attore emiliano. Oggi domenica 25 febbraio alle ore 17 va in scena infatti "Il principe o Aghinolfo", rivolto a bambine e bambini dai 4 anni in su. Tutto ha inizio nel Regno di Vanesia, dove il Re Bergno ha lasciato che il suo cuore si indurisse, la buona Regina Libella è presa in giro per la sua bruttezza e al giovane Aghinolfo, il Principe, è stato insegnato che l’apparenza e la bellezza esteriore sono gli unici valori che contano. Il nostro giovane protagonista, nell’impresa di liberare la classica principessa intrappolata, si troverà di fronte ad una scelta: vincere il drago ed ottenere il premio, o togliersi l’armatura per poter finalmente scoprire chi è veramente? "Siamo così felici di ospitare Filippo Borghi con il suo spettacolo" dice Eleonora Angioletti, attrice e insegnate della compagnia La Filostoccola "Dopo anni passati a recitare nei più bei teatri d’Italia, attore per la compagnia del Teatro Stabile di Trieste, Filippo Borghi ha cominciato a scrivere ed interpretare i propri spettacoli, che hanno sempre un’anima anticonformista, delicati e profondi insieme, anche quando si tratta di teatro ragazzi. E noi non potevamo certo farcelo scappare!". La vendita dei biglietti (7 euro ingresso unico) è disponibile il giorno dello spettacolo presso il Teatro Virginian, via de’ Redi n. 12 – Arezzo. Per maggiori informazioni o prenotazioni, è possibile contattare i numeri 334 3385046 o 349 529 9372, scrivere a [email protected] o tramite i canali social della Compagnia.