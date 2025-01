Il prezzo di un rito irrinunciabile

Nella tazzina di caffè non ci sono solo i chicchi coltivati e poi tostati, quindi trasformati in polvere. Per molti il rito del caffè al mattino serve a iniziare bene la giornata. Per altri è un modo per allontanare per alcuni minuti la propria attenzione dagli affanni del lavoro, dagli impegni della giornata. Un caffè è anche un appuntamento per socializzare, parlare, presentare progetti e proporre idee. Tutto questo in pochi granelli. Un rito che deve far fronte con i tempi che corrono, il costo delle materie prime, quello della produzione fino alla consegna del prodotto nei punti finali della catena: i bar. Quelli che oggi finiscono sotto la lente per il prezzo che corre, tra chi resiste e chi si adegua per offrire una pausa, quel rito irrinunciabile per iniziare la giornata.