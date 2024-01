Il preside Santi:: "Ora il Marconi è sicuro"

Sono riprese le lezioni al Marconi per la stragrande maggioranza degli studenti del professionale. Ieri mattina il professor Roberto Santi, dirigente scolastico dell’Isis Valdarno, ha effettuato un sopralluogo nel plesso di via Trieste per verificare di persona le condizioni dello stabile e vedere come stanno trascorrendo i primi giorni di rientro a scuola. "Finalmente - ha dichiarato il preside - siamo arrivati al livello di sicurezza che garantisca la presenza dei ragazzi negli edifici del Marconi. Credo comunque che, in prospettiva, sia necessario, per chi ha autorità nell’edilizia scolastica, pensare a una ristrutturazione definitiva, a un plesso che dia a lungo termine sicurezza agli studenti". Sulla riqualificazione dell’immobile Santi trova l’appoggio di Valentina Vadi, che a margine di una conferenza stampa ha fatto il punto della situazione sui prossimi interventi che riguarderanno la struttura. "La Provincia - ha spiegato il sindaco di San Giovanni Valdarno - ha completato l’intervento che aveva indicato come importante da realizzare per far tornare in sicurezza gli studenti nelle classi. Rimangono chiuse quattro classi: questa è la motivazione per cui gli studenti dell’indirizzo Moda completeranno l’anno scolastico nella sede provvisoria di Montevarchi, mentre saranno realizzati nel corso dell’estate i lavori per renderle agibili. La Provincia di Arezzo ha fatto richiesta alla Regione di fondi e di finanziamenti per intervenire in queste aule, la giunta regionale ha deliberato questo stanziamento, per cui l’intervento sarà fatto. Ma noi non siamo completamente soddisfatti perché quell’immobile ha bisogno di una ristrutturazione complessiva". La Provincia ha intanto garantito uno studio di fattibilità sulla riqualificazione complessiva dell’immobile. "Dal momento in cui sarà stabilita la somma necessaria per farlo - ha aggiunto - io come sindaco potrò adoperarmi per trovare i finanziamenti perché gli studenti possano rientrare tutti in una sede dignitosa per fare lezione".