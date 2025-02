Il prefetto Di Nuzzo in visita al comando provinciale dei carabinieri

Arezzo, 18 febbraio 2025 – Nella mattinata il prefetto di Arezzo Clemente Di Nuzzo, si è recato in visita alla caserma intitolata alla M.O.V.M. Appuntato dei Carabinieri “Carmine Della Sala”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Arezzo.

Il rappresentante del Governo in Provincia è stato ricevuto dal Comandante Provinciale da tutti gli Ufficiali in servizio nella provincia, dal personale della sede, da una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado dei reparti della provincia.

Di Nuzzo, nel portare il proprio saluto a tutti i Carabinieri della provincia, ha ringraziato il personale per il quotidiano impegno costantemente e proficuamente profuso, soffermandosi sull’importanza della vicinanza al cittadino sia nel capoluogo che in tutte le comunità della provincia, che rappresenta l’essenza stessa dell’Arma.

Il Comandante Provinciale a sua volta ha espresso un particolare ringraziamento a S.E. il Prefetto per la sua presenza tra i Carabinieri di Arezzo e per le espressioni pronunciate nel suo saluto, evidenziando il costante sforzo profuso da tutti i Carabinieri della provincia, a tutela della legalità e per rispondere con sempre maggiore efficacia alla crescente domanda di sicurezza dei cittadini.