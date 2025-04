Il Prefetto di Arezzo a Bucine

Arezzo, 10 aprile 2025 – Ieri mattina il Prefetto della provincia di Arezzo Clemente di Nuzzo nell’ambito delle visite istituzionali ai vari Comuni pianificate a seguito del suo insediamento, ha incontrato il Sindaco di Bucine, la Giunta e i consiglieri presso il Palazzo Comunale. La visita ha costituito l’occasione per conoscere il vasto territorio comunale. Durante l’incontro è stato anche sottoscritto il Protocollo di intesa e collaborazione tra la Prefettura di Arezzo, il Comune di Bucine ed Athena srl, società che gestisce il CAS di Badia Agnano dove, da settembre 2024, sono ospitati 24 richiedenti protezione internazionale, per i quali, già nel mese di febbraio, sono stati attivati corsi di italiano per stranieri attraverso la disponibilità di volontari del territorio comunale. Il Protocollo di intesa e collaborazione favorirà la partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale, superando in questo modo condizioni di passività e agevolando percorsi inclusivi di integrazione sociale. I migranti saranno pertanto coinvolti attivamente in progetti di volontariato e in progetti di manutenzione delle aree verdi comunali, grazie anche alla preziosa collaborazione delle associazioni del territorio.

Sempre durante l’incontro di questa mattina è stato fatto il punto sulla sicurezza: il territorio di Bucine è colpito da diversi episodi di microcriminalità che destano molta preoccupazione fra i cittadini. L'impegno della Prefettura, attraverso il coordinamento di tutte le forze di polizia, è quello di riuscire a garantire una copertura la più razionale, la più ottimizzata possibile di un territorio molto vasto”, ha detto il Prefetto Di Nuzzo, “Non sempre risulta possibile riuscire a coprire anche tutte le parti più periferiche del territorio, però siamo molto impegnati su questo e posso assicurare che stiamo cercando giorno per giorno di fare una mappatura delle aree più colpite e di intervenire dove è necessario”. C’è un coordinamento del Valdarno ed agiamo a livello di vallata. Nei prossimi faremo un incontro fra cittadini, rappresentanti delle imprese e forze dell’ordine”, ha aggiunto il sindaco di Bucine Paolo Nannini, “pensavo di farlo ad Ambra che è anche la zona più colpita. Stiamo cercando tutti insieme di combattere questa escalation che, per ora, stiamo riuscendo a contenere”.