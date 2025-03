Il Pnrr funziona. Aggiudicato il 91% dei lavori

Il 91% dei lavori legati al Pnrr è stato aggiudicato dalle amministrazioni comunali in Toscana. È il dato riscontrato dal rapporto 2024 sugli appalti pubblici curato dall’osservatorio regionale e da Irpet.

Gli ultimi dati disponibili riferiscono che il 78% dei progetti risulta in esecuzione, mentre per un ulteriore 14% i lavori possono dirsi conclusi. In tutto 2.089 opere pubbliche per un valore di 1,64 miliardi.

A fronte di questa ottima performance, d’altro canto, restano importanti problemi con le imprese fra ritardi, contenziosi sui prezzi, carenza di manodopera. Luci e ombre su cui si concentra l’attenzione di Anci, l’associazione dei Comuni.