Il piano Manzo, non solo calcio. Due settimane per il nuovo stadio. Hotel, tv e centro tecnico: gli scenari

AREZZO

Da quando Guglielmo Manzo è il presidente della Società Sportiva Arezzo, a capo della New Energy Gas e Luce che detiene il 99% delle quote sociali amaranto, gli investimenti hanno riguardato non solo la sfera tecnica. L’attenzione si è posata anche su settori extracampo, in particolare alle infrastrutture, in un quadro di crescita complessivo che possa portare risultati, di riflesso, anche dal punto di vista sportivo. Investimenti che, a onor del vero, non erano mai stati fatti dalle precedenti proprietà. Il progetto più ambizioso, e di conseguenza più oneroso, prevede la ricostruzione dello stadio Comunale: capienza di oltre 12mila posti per l’omologazione Uefa, rifacimento dei settori di maratona, curva sud e curva ospiti, copertura di tutti i settori e area commerciale che porti indotto non solo il giorno della partita. L’investimento dovrebbe aggirarsi tra i 20 e i 30 milioni di euro dopo le ultime modifiche che hanno ridotto proprio l’area commerciale. Slittano però i tempi di consegna del documento di fattibilità al Comune di Arezzo: ancora una quindicina di giorni d’attesa, con la presentazione del progetto definitivo che dovrebbe dunque arrivare intorno a metà luglio, mentre i lavori partirebbero, nella migliore delle ipotesi, la prossima estate. Riconducibile alla proprietà del Cavallino l’Hotel Gema (oggi New Energy Hotel) e l’impianto sportivo di Rigutino, con una concessione di 10 anni, che sono diventati rispettivamente foresteria e centro di allenamento della prima squadra, che sempre nella frazione della Valdichiana svolgerà anche il prossimo ritiro estivo. Non solo, nella concessione per lo stadio rientra anche quella per il centro sportivo delle Caselle, anche questo rinnovato sostituendo il vecchio terreno sintetico con uno di nuova generazione e riqualificando spogliatoi e uffici.

Tra i principali investimenti di Guglielmo Manzo, infine, il più recente è quello che riguarda Amaranto Channel, canale televisivo dedicato all’Arezzo calcio e ad Arezzo città con tutte le sue peculiarità, su tutte la Giostra del Saracino. Ultima poi in ordine di tempo la sponsorizzazione della squadra di baseball del Grosseto con logo sulle divise biancorosse. Tante spese dalle quali la proprietà dell’Arezzo conta di rientrare con sponsor, diritti televisivi, merchandising ma, soprattutto, con le presenze allo stadio e gli abbonamenti. La campagna abbonamenti della prossima stagione, già comunicata, prevede in questo senso degli aumenti in tutti i settori dello stadio, anche per i vecchi abbonati durante la fase di prelazione. Un rincaro relativamente contenuto in curva Sud (da 110 a 140 in prelazione) ma decisamente cospicuo nei settori di tribuna, anche per le categorie soggette a riduzioni come donne, over 65, under 18, under 14 e persone con disabilità. Per alcuni settori e categorie l’aumento è di oltre cento euro, aspetto che non è passato inosservato alla tifoseria, che ha espresso un giustificato malumore tramite i canali social.

Luca Amorosi