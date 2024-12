Il pianista-assessore conquista due riconoscimenti negli Stati Uniti

Due premi in terra americana per il pianista cortonese Francesco Attesti. Dopo aver festeggiato il traguardo dei mille concerti in 26 anni di attività che lo hanno portato ad esibirsi in oltre quaranta Paesi nel mondo, gli sono stati conferiti due riconoscimenti. Durante la sua recente tournée statunitense in cui si è esibito nelle città di Ciudad Juarez, Houston, Boston, Exeter e Miami, gli sono stati assegnati due riconoscimenti: il primo da parte della Fondazione "Yurise" di Houston "in segno di riconoscimento per il continuo supporto verso le fasce più deboli e per aver toccato il cuore di tante persone con le sue interpretazioni pianistiche". Il secondo, assegnato a distanza da parte dell’A.Ma.Re.C. - A.T.Ma.R. - A.L.A., Si tratta di un prestigioso premio alla ricerca e alla carriera in medicina e all’arte intitolato al "Prof. Roberto Marcolongo". La motivazione recita: "…un grande cultore della bellezza del suono e del rigore del fraseggio con una visione globale dell’interpretazione, l caratterizzata da grande pulizia e nobiltà." Al rientro dagli Stati Uniti, il maestro Attesti è stato chiamato a partecipare, in qualità d’interprete, alle celebrazioni del 50° anniversario dei rapporti tra Italia e Malta presso l’Istituto Italiano di Cultura di Malta sotto gli auspici dell’Ambasciata d’Italia e di S. E. Fabrizio Romano. Il pianista, che ricopre ormai da 6 anni anche il ruolo di assessore alla cultura e turismo del Comune di Cortona, ha festeggiato proprio poche settimane fa in Provenza a Entrecasteaux il millesimo concerto. Diplomato al Conservatorio "Luigi Cherubini" di Firenze, si è perfezionato con Sergio Perticaroli, Hector Moreno e Jacques Rouvier. Nel suo carnet numerose vittorie in concorsi internazionali e concerti in prestigiose sale da concerto di mezzo mondo; Philharmonia Hall di San Pietroburgo, Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, Columbia University, Semperoper di Dresda, Mozarteum di Salisburgo. Numerose anche le registrazioni al suo attivo, gran parte pubblicate dalla casa discografica aretina Drycastle e che vedranno progetti importanti programmati per il 2025 e 2026. "Ho molte idee musicali ancora da realizzare nei prossimi anni – conferma Attesti - e auspico di poter implementare considerevolmente la mia attività artistica".

La.Lu.