Il Perdono a Montevarchi: Gioco del Pozzo, vince Santa Maria

Migliaia di persone a Montevarchi per il Perdono. E’ stato un week end da tutto esaurito nella città valdarnese. Grazie anche al bel tempo, tornato dopo qualche giorno di pioggia, il centro storico è stato invaso da moltissime persone, sia sabato che domenica. E anche ieri sera l’affluenza è stata massiccia. Una moltitudine di gente in prima fila per i molti eventi organizzati in occasione delle feste che, da sempre, accolgono il rientro dei vacanzieri dopo il periodo di ferie. Tra le iniziative più significative, una bellissima mostra in Palazzo del Podestà, inaugurata in occasione del Perdono. 23 meravigliosi foulard realizzati dall’artista Vincenzo Nasuto saranno esposti fino al 17 settembre. Il ricavato dalla vendita sarà completamente devoluto al Calcit. Tanta gente anche al taglio del nastro della rassegna fotografica organizzata in memoria di Enzo Righeschi e alla presentazione del libro con oltre 500 foto e della mostra al Chiostro di Cennano che ritraggono la storia e la trasformazione di Montevarchi. Un’idea nata in occasione degli 80 anni dal riconoscimento del titolo di "Città".

Il clou, come sempre, la rievocazione storica e il gioco del pozzo, con i quattro quartieri della città a contendersi la mezzina. La finale ha visto sfidarsi Santa Maria e San Lorenzo. Una sfida mozzafiato con l’equilibrio che è regnato sovrano e alla fine ha vinto Santa Maria per 16 a 15. La gara, che si è giocata nella centralissima piazza Varchi, era stata anticipata, nel tardo pomeriggio di domenica, dalla finale per il terzo e quarto posto tra i quartieri di San Francesco e Sant’Andrea. I primi hanno avuto la meglio per 30 a 23. Tra le novità di quest’anno la presenza di Wikipedro. Il noto youtuber ha girato per le strade della città parlando del Perdono, della storia e delle curiosità cittadine, con lo stile che lo contraddistingue. Era già stato a Montevarchi a dicembre 2022, quando in uno dei suoi tipici video aveva parlato di alcune delle particolarità della città, come il convento dei Cappuccini, il Cassero, il Museo paleontologico, il Tempietto Robbiano e appunto…il gioco del pozzo. Ieri grande successo ha riscosso una iniziativa che ha abbinato la tradizione gastronomica montevarchina alla solidarietà, l’Aperirock-ino. Un aperitivo a base del caratteristico piatto della tradizione della festa del Perdono montevarchino, il rocchio di sedano, accompagnato dalla musica degli Angeli in Blue Jeans, nota band cittadina. L’evento ha avuto uno scopo benefico, perchè parte del ricavato è andato al progetto Scudo del Calcit Valdarno. Questa sera lo spettacolo con Frassica, Veronesi e Haber. A seguire lo spettacolo pirotecnico.