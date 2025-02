Il passaporto per conquistare il mondo

Viviamo in un mondo globalizzato e il nostro patrimonio culturale sta diventando una preziosa moneta di scambio: l’arte sta diventando il petrolio di una città famosa nel mondo per la sua produzione orafa. L’ultima opera che sta facendo il giro del mondo, prima al Metropolitan di New York e poi alla National Gallery di Londra, è il Polittico di Pietro Lorenzetti che in Pieve tornerà a giugno. Un’operazione da milioni di visitatori: la testimonianza del grande potenziale culturale di Arezzo che però non è ancora ai vertici della classifica delle città d’arte più visitate d’Italia, nonostante i passi da gigante degli ultimi anni.