Il Palio fa visita a Papa Francesco. Venerdì la sfida per salvare una vita

Il Papa incontra il palio di Castiglion Fiorentino. Il 22 novembre i rioni castiglionesi verranno ricevuti in udienza dal Santo Padre in Vaticano. Papa Francesco, venuto a sapere dell’iniziativa "Il Palio del Cuore" presentata ieri in consiglio comunale, ha invitato alla Santa Sede una delegazione di cinquanta persone, compresi oltre ai rappresentanti dell’amministrazione, anche figuranti, musici e sbandieratori. Fatto sta che l’iniziativa organizzata dal Comune che vedrà, venerdì prossimo 29 settembre, i tre rioni della cittadina sfidarsi in una gara che premierà chi saprà effettuare il miglior massaggio cardiaco sta già riscuotendo molto interesse. In pratica, grazie alla strumentazione dell’ordine degli infermieri, chi effettuerà in maniera ottimale il massaggio cardiaco farà avanzare verso il traguardo le relative ambulanze, collegate via bluetooth a sei manichini. Il riconoscimento andrà a tutti partecipanti; si tratta di un defibrillatore che verrà donato a ciascuno dei tre rioni e verrà installato in uno dei punti in cui si svolge la vita aggregativa nei giorni del Palio, e non solo. Per il vincitore ci sarà anche un premio speciale: un cavallo in corsa,, ritratto mentre sta tagliando il traguardo, realizzato in bronzo dall’artista castiglionese Lucio Minigrilli. Ma questo non è che l’ultimo atto di un percorso di istruzione all’uso dei dispositivi salvavita portata avanti dall’ordine delle professioni infermieristiche e della cooperativa Etrusco le quali hanno formate trenta rionali nelle manovre di primo soccorso. "Anche grazie a queste iniziative il comune di CAstiglion Fiorentino è uno dei comuni più cardioprotetti", ha detto il presidente Opi, Giovanni Grasso. "Il Palio di Castiglioni significa anche questo: essere un’attività sociale attiva 12 mesi all’anno", ha aggiunto il sindaco Mario Agnelli. "Ringrazio anche i donatori dei tre defibrillatori e le numerose aziende castiglionesi che grazie al loro supporto hanno contribuito alla realizzazione di questa che vuole essere la prima di una lunga serie di edizioni del ‘Palio del Cuore", ha concluso l’assessore al sociale; Stefania Franceschini.