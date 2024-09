Il Novecento all’Archivio di Stato. La storia attraverso le fotografie

Con "L’Archivio nel Novecento. Il Novecento in Archivio" torna l’iniziativa a cura dell’Archivio di Stato di Arezzo rivolta all’approfondimento della storia del territorio nel Novecento. L’iniziativa ha preso il via a settembre con due incontri alla sala conferenze dell’Archivio di Stato di Arezzo patrocinati dalla Società Storica Aretina. Dopo il primo dedicato alla presentazione di due volumi sull’influenza ‘Spagnola’, il secondo appuntamento in programma domani giovedì 5 settembre, alle ore 16 all’Archivio di Stato, parlerà del recupero delle lastre fotografiche degli affreschi di Gisberto Ceracchini in palazzo Albergotti. Il convegno di studi sarà aperto dai saluti del Sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, con la partecipazione del professor Emanuele Ertola dell’Università di Siena che interverrà su "I sacrari dell’Italia fascista", di Salvatore Mannino, storico e giornalista che parlerà dell’Eccidio di Renzino, e di Daniela Meli, storica dell’arte, con l’intervento dedicato al recupero delle lastre fotografiche degli affreschi di Gisberto Ceracchini per la cappella dell’allora Casa del Fascio, oggi Archivio di Stato.

Le lastre fotografiche sono conservate dal Fotoclub la Chimera, che si accinge a renderle note grazie a un database online a settembre. L’incontro si svolge in collaborazione e con il patrocinio della Fondazione Guido d’Arezzo e grazie al contributo di ANCoS. Per l’occasione sono esposte le riproduzioni a stampa delle lastre fotografiche. Interverranno anche Glauco Ciacci, Presidente del Fotoclub La Chimera: "presenteremo il processo di recupero e digitalizzazione delle grandi lastre negative". E poi Ilaria Marcelli direttrice dell’Archivio di Stato, Luca Berti presidente della Società storica aretina e Angiolo Galletti presidente AnCos.

A.B.