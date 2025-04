Il nodo Ceccarelli e le ambizioni di Casini

"Io ho molta fiducia nel lavoro di tessitura per costruire la grande alleanza del campo largo, che da Italia Viva possa portare ai 5 Stelle su un piano non solo regionale, ma anche nazionale, perché poi possa essere base di lavoro verso le elezioni politiche 2027, fatto dalla segretaria Schlein. E a lei mi rimetto". Eugenio Giani non usa giri di parole in un’intervista a Controradio, sulla coalizione di centrosinistra per le prossime regionali. Durante l’intervista si è parlato anche di possibili candidature alternative rispetto all’attuale governatore, dal segretario dem della Toscana, Emiliano Fossi, al deputato Marco Furfaro. Indiscrezioni, ha sottolineato Giani, che "sinceramente mi lasciano indifferente. Io tanto da lavorare sui problemi e quindi mi sto applicando sui temi e sulle cose da fare".

Il quadro aretino del centrosinistra è ancora abbastanza complesso. La consigliera Lucia De Robertis si è chiamata fuori dalla partita mentre Vincenzo Ceccarelli (possibile candidato sindaco ad Arezzo nel 2026) potrebbe puntare alla seconda legislatura di fila, che poi sarebbe la terza, intervallata da un mandato da assessore regionale ai Trasporti.

Il nome forte è quello di Roberta Casini, sindaco di Lucignano, che potrebbe entrare direttamente nella lista a sostegno di Giani. Sempre nell’ambito dei sindaci spiccano i nomi di Sergio Chienni, Terranuova e Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, Cavriglia. Chanche anche per l’ex sindaco di Civitella Ginetta Menchetti e per l’ex segretario provinciale del Pd Francesco Ruscelli.