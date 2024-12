Il Natale illumina Cortona. La Valdichiana scommette: feste traino del turismo

Anche la Valdichiana scommette sul Natale per attrarre turismo e muovere l’economia locale. Da Cortona a Castiglion Fiorentino passando per Foiano. Ogni realtà è pronta a fare la sua parte. Le luci di Natale si sono accese già nella città etrusca. Sabato ha preso il via Natale di Stelle il programma di iniziative che anmerà la città fino al 6 gennaio. Ogni sera ci saranno giochi di luce sui palazzi di piazza della Repubblica, pronto ad accogliere i passeggeri è stato allestito il magico treno "Santa Claus Virtual Express" a palazzo Ferretti, aperti i mercatini di Natale in piazza Garibaldi e Signorelli. Ad inaugurare gli eventi ci ha pensato il sindaco Luciano Meoni. Ospite il primo cittadino di Castiglione del Lago Matteo Burico, città con cui è stato stabilito un gemellaggio reciproco all’insegna del Natale. Per gli appassionati di giocattoli d’epoca e modellismo, l’appuntamento sarà sabato alle 16 al centro convegni Sant’Agostino dove sarà inaugurata una mostra ricca di oggetti da collezione.

Il prossimo weekend sarà la volta anche dell’apertura del cartellone natalizio "La Torre di Babbo Natale" a Castiglion Fiorentino. Il taglio del nastro alle ore 16. Da venerdì e per ogni weekend fino alla vigilia, Babbo Natale sarà lieto di accogliere i visitatori più piccoli in una location unica: la Torre del Cassero. La festa ovviamente non si ferma qui: saltimbanco, sputafuoco, street band, canta storie, teatro di strada, cinema, laboratori didattici, personaggi fantastici e molto altro animeranno le strade del centro storico addobbato a feste con luci e sculture luminose natalizie. E non c’è Natale a Castiglion Fiorentino senza il Presepe Vivente in programma il 22 e il 26 dicembre. A Foiano l’accensione del Natale è passato prima a Pozzo della Chiana con l’accensione dell’albero e l’apertura del Villaggio degli Elfi. Il programma si estende, poi, per tutto il mese di dicembre e oltre, coinvolgendo ogni angolo del territorio comunale.