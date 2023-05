Il motore delle industrie Elettromeccanici e lucidatori

1 IMBIANCHINO

Azienda del territorio sta ricercando imbianchino per tinteggiature, rasature pareti, resinature, montaggio carta da parati, verniciature. Richiesta disponibilità a trasferte nazionali e internazionali. Lavoro full time, a tempo determinato. Sede Castiglion Fiorentino. Codice: AR-192140. Scadenza: 6 giugno.

2 LUCIDATORE DI METALLI

Azienda orafa ricerca due operaie per la lucidatura di metalli preziosi. Gradita esperienza, ma non necessaria. Contratto full time, a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Riservato agli iscritti alla L. 6899 Art. 1. Sede Arezzo. Codice: AR-191981. Scadenza: 6 giugno.

3 ELETTROMECCANICI

Azienda operante nel settore dei servizi alle imprese per il reparto metalmeccanicoelettrico, ricerca un tecnico manutentore. Non è richiesta esperienza. Lavoro full time. Contratto a tempo determinato. Sede Arezzo. Codice: AR-192082. Scadenza: 5 giugno.