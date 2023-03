Il mercato torna nella sede storica

Dal primo maggio il mercato settimanale di Capolona tornerà nella sua vecchia sede, e cioè nel piazzale tra viale Dante e l’ intersezione con via Gramsci. Il consiglio comunale, con voto favorevole della maggioranza e con l’astensione della minoranza, ha infatti approvato il trasferimento definitivo. "Dopo il Covid – commenta il sindaco Mario Francesconi – abbiamo fatto più sondaggi tra operatori, cittadini e associazioni di categoria valutando anche location alternative che però non hanno trovato soddisfazioni negli operatori e anche da parte dell’organo di polizia. Quindi è stato deciso in maniera unanime lo spostamento dall’attuale sito". Il trasferimento del mercato, su area pubblica, eviterà quindi la chiusura al traffico di via Vittorio Veneto.