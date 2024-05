Il mattonato alla ribalta tra lana e oro

Grande è grande, di nome e anche di fatto. Ma ogni giorno non perde occasione di rimarcarlo. Perché la piazza, Grande per l’appunto, in questi giorni ospita due cantieri all’unisono: la nuova scalinata davanti a Fraternita e il restauro della Colonna Infame, in attesa di scoprirne fino in fondo il destino. Però intanto domenica si tirano su le coperte. Le coperte di lana: da due anni tanti anziani, e non solo, le lavorano con l’uncinetto e i ferri. Tra cui novantenni, che un gomitolo dopo l’altro "rifanno il letto" di piazza Grande.

La piazza del Calcit, le coperte salveranno delle vite. Mentre la Giostra bussa dietro l’angolo riaprendo il tema dei temi: la consegna della lancia. D’oro, come la piazza che la circonda.