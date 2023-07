Il mare lontano e il mare di dentro Serata all’Eden tra libri e musica

C’è chi va al mare, si carica di canotti e secchielli e si prepara a vivere fino in fondo il tempo dorato della vacanza. C’è chi al mare non va, o almeno non subito, ma intanto disegna le emozioni di un viaggio un po’ immaginario e un po’ reale. Ma comunque raccontato dai libri. I libri come bussola, la chiave di tutti gli spettacoli firmati da Giampiero Bracciali: che tra i libri galleggia, tanto per rimanere in tema, essendo il titolare del "Viaggiatore Immaginario". L’appuntamento è per stasera alle 21 all’Arena Eden.

Titolo della serata, e come chiamarla diversamente, "Tutti al mare". Un mosaico di racconti, musica e immagini. Con quel titolo che già sembra rievocare il clima incantato degli anni ’70, quando la vacanza al mare era una vacanza di massa, e quindi la chiave di un fenomeno sociale prima ancora che turistico.

A firmare la regia con Bracciali è Andrea Biagiotti, suo fidato compagno di avventura in tutti gli spettacoli di questi anni. La voce dei racconti. Non da solo: perché con lui ci saranno anche Francesca Barbagli e Giannina Raspini. E visto che la spiaggia, la ricorderete, era un frullatore di voci, di musiche in arrivo dagli altoparlanti e altro, ecco anche il pianoforte di Matteo Trimigno e le canzoni eseguite da Marta Agnelli.

Una banda di amici per un obiettivo: riproporre le emozioni e i contenuti di una vacanza, senza dimenticare chi resta a casa e se ne costruisce una su misura. Tutto sul filo del racconto letterario. Avete presente le vetrine del Viaggiatore? Ogni mese sono a tema, afferrano un filo e lo seguono con tenacia. Così lo spettacolo. Il viaggio parte da "Atti libertini" di Pier Vittorio Tondelli, l’atmosfera delle strade deserte. Prosegue con Stefano Benni e le sue pensioni riminesi, non disdegna Guareschi.

Attraversa "Il primo amore non si scorsa mai" di Alajmo, trova la chiave della serata ne "L’inventore dei sogni" di Ian Mc Ewan. "E’ l’ossatura di questa proposta – spiega Bracciali, pur sempre restio a dare troppi dettagli sulle sue serate – con un personaggio che in Cornovaglia ha una crescita improvvisa, dura una sola notte, la mattina dopo si ritrova ragazzino". In un vortice tra realtà e immaginazione che spesso è il sale delle vacanze. Di sicuro è il sale di uno spettacolo già esaurito nelle prenotazioni, interamente sostenuto dalla Tca di Castelluccio. E che è lì, pronto a regalare sapore di mare nel centro della città.