Il liceo Redi compie un secolo. Flash mob e magliette per la festa

C’è chi fissa la nascita o per meglio dire la creazione del liceo scientifico con una data nazionale, quella del 6 maggio 1923 quando un regio decreto istituì i licei scientifici. Una svolta epocale che interessò anche la città di Arezzo, tra le prime a recepire questa novità. Nel settembre del 1923 di fatto il Redi, come è conosciuto, iniziò a muovere i suoi passi. Primo preside, il professor Alberto Razzauti. "In quegli anni la campanella del primo giorno di scuola suovana il 1° ottobre - ricorda il professor Fabrizio Amerighi, oggi impegnato nel comitato per i festeggiamenti. Un percorso iniziato mesi fa, insieme alla professoressa Guiducci, con il lancio anche di un vero e proprio marchandising fatto di magliette e felpe con il logo del centenario del Redi andate letteralmente a ruba anche tra gli ex studenti.

"Il 1° ottobre abbiamo pensato ad un evento dal titolo ’Una notte al Redi’ per l’orientamento - prosegue Amerighi - ma in programma ci sono anche concerti, una serata di gala che sarà un momento di incontro per rendere merito a chi ha lavorato e lavora oggi per il liceo". Ma i protagonisti saranno anche gli ex studenti. "Vorremmo invitare a scuola i nostri diplomati, soprattutto chi ha poi trovato successo, è salito alla ribalta nazionale nel proprio settore, grazie alle proprie capacità - spiega Amerighi - l’obiettivo è quello di creare un momento di confronto che possa essere anche di stimolo".

Intanto il 15 settembre, primo giorno di scuola ci sarà un flash mob, una manifestazione per sottolineare un traguardo storico. "I ragazzi si stanno organizzando per entrare quel giorno in aula indossando abiti delle diverse epoche che hanno segnato la storia del Redi, dal 1923 al 2023. In questo modo quel giorno sarà un po’ come veder entrare in classe cento anni di storia". E aproposito del nuovo anno scolastico saranno oltre 1500 gli studenti che tra poche ore torneranno nelle aule del liceo Redi, con almeno 300 tra ragazzi e ragazzi che nei mesi scorsi hanno completato l’iter della preiscrizione allo scientifico.