Il laboratorio di pratica filosofica di comunità al Circolo Artistico

InArceDantis, Accademia Dantesca per le Arti e lo Spettacolo, in collaborazione con il Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica e Fidapa Arezzo, terrà, al Circolo Artistico, in Corso Italia 108 ad Arezzo, un laboratorio di pratica filosofica di comunità, massimo 15 partecipanti, articolato in sei sessioni di un’ora e mezza ciascuna, nelle seguenti domeniche: 5 e 19 novembre, 3 e 17 dicembre, dalle 17 alle 18.30. Coordinatore Scientifico Antonio Cosentino, docente di filosofia presso l‘Università di Verona, Dottore di ricerca in "Pedagogia della formazione", supervisore di tirocinio presso la Ssis dell’Università della Calabria dal 1999 al 2009, fondatore e attuale Presidente del Comitato scientifico del Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica. Cosentino ha pubblicato numerosi lavori concernenti tematiche filosofiche, pedagogiche e di didattica della filosofia in riviste di settore. "Dopo e accanto alla filosofia scritta sui libri e insegnata nelle scuole, Socrate non cessa di invitarci a provare a fare filosofia insieme, parlandoci e relazionandoci in presenza - dice Antonio Cosentino - La "pratica filosofica di comunità" è l’esperienza partecipata del dialogo polifonico in stile filosofico guidato e supportato da un filosofo-facilitatore. È anche l’esperienza di condividere una pratica comunitaria di pensiero e di emozione in cui le certezze del senso comune vengono "strofinate" con domande che possono generare dubbi e voglia di pensiero riflessivo. Quando è formata, la "comunità di ricerca filosofica" si connota come un ambiente sociale e umano accogliente e gratificante nella quale si esplorano concetti, valori e sentimenti in modo cooperativo e disinteressato".

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare Stefania Maggini al 3484741050 anche su WhatsApp.