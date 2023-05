Il “grattacielo” di San Giovanni nella tesi della giovane Ginevra Buglieri

Arezzo, 18 maggio 2023 – Stamani a Palomar, casa della cultura di San Giovanni, è stata inaugurata la mostra fotografica dedicata al cosiddetto “grattacielo” di San Giovanni, protagonista di una tesi scritta dalla giovane Ginevra Buglieri, che alle 21 presenterà il suo elaborato. Si è laureata in discipline e arti dello spettacolo, indirizzo fotografia con la tesi dal titolo “Il grattacielo. L’iniziativa rientra nella rassegna per la promozione della lettura “Le piazze del sapere” organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno, Associazione culturale Pandora e, per questa edizione, con il Fotoclub Il Palazzaccio.

Il progetto si sviluppa su due distinte linee tematiche, in un’ottica di oggettiva documentazione: una che riguarda il soggetto principale della tesi, ossia la cittadina di San Giovanni Valdarno con il suo grattacielo, contornato da un paesaggio naturale di grande bellezza, a testimonianza sia di una visione moderna, seppur decontestualizzata, dell’abitazione a sviluppo verticale, tipica di tangibilità urbanistiche ben diverse; e l’altra che prende in esame diversi fotografi, presentati all’interno delle correnti storico – artistiche di appartenenza, come una sorta di spiegazione tecnica del taglio poi scelto per la realizzazione e la presentazione finale delle immagini, a supporto dell’elaborato scritto.

Ginevra Buglieri, classe 2000, nata a Montevarchi ma sangiovannese d’adozione, si è laureata con il massimo dei voti. Appassionata fin da piccola al mondo della fotografia è anche membro del Fotoclub il Palazzaccio. Oltre all’autrice interverranno all’evento serale Fabio Franchi, assessore alla cultura del comune di San Giovanni Valdarno, Francesco Pellegrini, assessore alla pianificazione strategica, alle infrastrutture e alla rigenerazione urbana, Annalisa Savoca, docente di fotografia presso Laba Firenze e Sofia Bandini, presidente del Fotoclub Il Palazzaccio. La mostra rimarrà allestita nella sala grande di Palomar fino a sabato 27 maggio.

“Ho voluto realizzare un progetto fotografico di tipo storico-documentaristico – racconta Ginevra – sulla cittadina a partire dal Medioevo, con una particolare attenzione sulla trasformazione di piazza della Libertà, successivamente ponendo l’accento sull’edificio conosciuto da tutti i sangiovannesi e non come Il Grattacielo”. All’interno del lavoro fotografico, in bianco e nero digitale, é presente una galleria di ritratti d’interno a diversi condomini, una serie di immagini dell’architettura che pongono enfasi sull’impatto di una tale costruzione proprio a ridosso del centro cittadino e infine, a supporto della narrazione, documenti storici riguardanti la costruzione dell’edificio.