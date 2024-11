Il gran cuore degli aretini. Partito il furgone di aiuti per gli alluvionati di Valencia

di Matteo Marzotti

AREZZO

Sono partiti questa mattina da Arezzo con il loro carico destinato alle popolazioni colpite dall’alluvione nel territorio di Valencia. Un furgone dove sarebbe stato difficile trovare spazio anche per un solo spillo vista l’adesione massiccia degli aretini all’appello lanciato da Christian Dell’Avanzato pochi giorni fa, all’indomani dell’alluvione che ha colpito appunto Valencia. Le immagini di strade e case invase dal fango, il numero delle vittime in aumento, il racconto e le testimonianze della tragedia che si è consumata in Spagna non ha lasciato impassibili gli aretini. "L’appuntamento allo stadio era per la giornata di ieri dalle 9 alle 20 - racconta Christian - già nel pomeriggio verso le 15 abbiamo dovuto iniziare a scrivere sui social che eravamo praticamente a pieno carico. Abbiamo ricevuto una quantità incredibile di aiuti. Pensate, alle 11 di ieri mattina eravamo in difficoltà nell’accettare altri capi di abbigliamento". Dai guanti ai detersivi, dai dispositivi di protezione ai mangimi per animali, cani e gatti in particolare, ma anche vestiti e soprattutto scope e quanto può essere utile per procedere alla rimozione del fango che con il passare delle ore si sta asciugando.

"Abbiamo caricato ieri sera sul furgone che la Misericordia ci ha prestato per raggiungere Valencia ogni genere di bene, qualunque cosa possa essere di aiuto" prosegue Christian che ieri pomeriggio ha dovuto rimandare indietro chi uscito dal lavoro aveva raggiunto lo stadio per dare il proprio contributo. Il gran cuore degli aretini - c’è anche chi si è mosso da Sansepolcro e altre località più distanti dal capoluogo per raggiungere lo stadio - ha fatto la differenza riempiendo in poche ore i 3,5 quintali di spazio destinato alle merci di quel furgone che questa mattina poco dopo le 6 ha imboccato l’autostrada, diretto in Spagna. "Secondo i calcoli del navigatore - prosegue Christian - arriveremo in 15 ore circa a Valencia, ma potremmo impiegare qualcosa di più".

La destinazione del suo viaggio - e delle altre due persone che lo accompagneranno alternandosi alla guida - è la città di Albal, un territorio colpito dall’inondazione dove vivono oltre 14mila persone. "Qui sono in contatto con un conoscente che a sua volta è in contatto con il sindaco di questo territorio - spiega Dell’Avanzato - arrivati sul posto consegneremo il materiale che poi saranno le autorità del posto a decidere come dividere e a quali zone destinare, provvedendo così alla distribuzione". Un carico di aiuti che Christian ha organizzato in poche ore, forte del legame con la città di Valencia. Lui, imprenditore nel settore delle pulizie e delle case vacanze, insieme ad una sua ex dipendente e ad un altro volontario hanno deciso di mettersi in gioco con il supporto della Misericordia che ha messo a disposizione per l’occasione il mezzo sul quale raggiungeranno Valencia portando quel carico di aiuti donato dagli aretini.