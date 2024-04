Il giovane fumettista Erasmo Pucci pubblica il suo primo album

Gran traguardo quello raggiunto dal 19enne sangiovannese Erasmo Pucci, per l’esposizione della sua opera alla 61esima edizione del "Bologna Children’s Book Fair, fiera del libro che ha avuto luogo nei giorni scorsi a Bologna Fiere all’interno dello stand dell’Associazione Italiane Biblioteche. Erasmo frequenta il primo anno della triennale in Fumetto e Illustrazione all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Ha pubblicato con la casa editrice Almanacco Press un fumetto tascabile dal titolo "Gangi". Una sua illustrazione è stata inserita all’interno del volume "Destroy Brandina Menga, not ordinary book" pubblicato dal collettivo pesarese Destroy Brandina assieme al circolo Mengaroni e al Comune di Pesaro che ha visto la collaborazione di 70 illustratori italiani. Da pochi giorni è uscito il volume "Nineghtmare", una co-produzione nata dal sodalizio di nove fumettisti che vede al suo interno una mia storia dal titolo "Una fiaba xxx". Congratulazioni dall’amministrazione, per il concittadino che si è contraddistinto per il suo talento.