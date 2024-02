Il giorno del verdetto. Carnevale di Foiano senza appello. Decide Re Giocondo

di Laura Lucente

FOIANO

La lunga e partecipatissima maratona carnevalesca foianese giunge al termine. Oggi è in programma l’ultima giornata di festa e allegria nella città di Re Giocondo. E dopo oltre un mese di eventi e sfilate sarà decretato il vincitore della 485esima edizione del Carnevale più antico d’Italia. L’attesa e l’emozione tra i cantieristi é palpabile. Il verdetto stilato da una giuria è sotto chiave fin dalla prima sfilata dei maestosi carri. Sempre sotto chiave c’è anche la classifica per la migliore mascherata che viene premiata a parte dal 2001. Negli ultimi due anni ad avere la meglio è stato il cantiere Bombolo che quest’anno hanno proposto il carro "Metamorphosis (Oltre la Forma)" con l’espressione attraverso l’arte di soggetti immateriali che partono dall’artista per comunicare verso l’esterno il proprio punto di vista. I Biancorossi ci terrebbero quest’anno a calare il tris visto che proprio nel 2024 festeggiano anche il loro novantesimo compleanno. I Rustici, a digiuno di vittorie con il proprio carro dal 2020, restano sempre in cima all’albo d’oro (26 le coppe conquistate) e quest’anno hanno gareggiato con "Terapia d’urto": Amleto, archetipo dell’uomo moderno, in terapia è l’allegoria degli intellettuali del tempo che si perdono in dissertazioni mentre il mondo versa in condizioni disastrose. Sua, invece, la vittoria della mascherata nel 2023. Nottambuli e Azzurri, entrambi fermi a tredici vittorie totali non vincono rispettivamente dal 2017 e dal 2018. Il Cantiere dei Nottambuli con il carro "Et non s’arresta una hora" ha proposto al pubblico l’allegoria del presente vissuto con i fantasmi del passato e le paure per il futuro. Il Cantiere Azzurri ha realizzato il carro dal titolo "Autoritratto" con la raffigurazione del ritratto di Dorian Gray che riempie il carro insieme al suo pittore che cerca di fare di tutto per distogliere il suo dipinto dalla superficialità della vita. Ma prima della lettura dell’atteso verdetto Foiano tornerà a proporre al pubblico un’altra giornata di festa e divertimento. Si inizia alle ore 10 con l’uscita dei carri dal loro quartier generale. Ma per l’ultimo corso mascherato si dovrà attendere le ore 15.

Il programma proseguirà poi con la tradizionale scena del funerale di "Re Giocondo", più nota come "Rificolonata": il Re del Carnevale, impersonato da un fantoccio gigante verrà portato in piazza e bruciato. Solo a tarda sera, in una piazza gremita, dopo la lettura del Testamento di Re Giocondo che metterà alla pubblica berlina eventuali malefatte e divertenti disavventure degli abitanti del paese, sarà ufficializzato il nome del cantiere vincitore. A lui andrà il trofeo del Carnevale 2024 realizzato da Roberto Cateni che si è ispirato alle grafiche di Camilla Falsini.