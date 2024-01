Il Giogo versione invernale. La rassegna sarà a teatro

Come se non bastasse il Giogo estivo, il comune di Monte San Savino propone un’edizione "winter" del tradizionale appuntamento folkloristico savinese che storicamente si svolge nel mese di luglio. Si tratta di una rassegna di teatro popolare all’interno della stagione del Verdi di Monte San Savino, tutta rigorosamente in dialetto chianino. Si inizia il 20 gennaio, sabato prossimo e poi avanti venerdì 26 fino al 23 marzo, passando per il 24 febbraio, con tutti gli ultimi tre appuntamenti che si svolgeranno al teatro S. Prospero di Montagnano. Il 20 gennaio sarà la volta dello spettacolo "Gedeone" sotto la regia di Roberto Arrigucci. E poi avanti con altri spettacoli messi in piedi da altre compagnie di Assi, Grosseto e Corciano. "E’ una rassegna fatta in collaborazione con l’associazione "Il Giogo": così portiamo l’edizione in teatro", spiega Patrizia Roggiolani, assessore alla cultura di Monte San Savino. Per tutti gli eventi è possibile acquistare il biglietto on line su Ticketone al costo di 5 euro.C’è poi un altro appuntamento in programma, in collaborazione con l’associazione culturale "Associazione culturale Nazione" arriva nel paese della Valdichiana Federico Palmaroli, conosciuto con il suo nome d’arte con cui ha spopolato il web "Le più belle frasi di Osho". L’evento è in programma mercoledì della prossima settimana, 24 gennaio, al teatro comunale Giuseppe Verdi alle ore 21. L’ingresso è libero e sarà il primo evento di un cartellone di iniziative in collaborazione con l’associazione.