Il gioco di Uri, narrazione teatrale per il Giorno della Memoria

Evento speciale per la rassegna di promozione della lettura "Le piazze del sapere" promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno, con la collaborazione di Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno e associazione culturale Pandora. Oggi alle 17 a Palomar, Casa della Cultura, si terrà l’iniziativa "Il gioco di Uri", una narrazione teatrale per bambini dai 7 agli 11 anni e famiglie, a cura di Chiara Cappelli e Angelo Castaldo. Il progetto, promosso da In Fabula Aps, segna anche il primo appuntamento delle commemorazioni organizzate dal Comune di San Giovanni Valdarno in occasione del Giorno della Memoria e dell’80° anniversario della liberazione di Auschwitz. Il racconto teatrale "Il Grande Gioco" (tratto dall’omonimo radiodramma) narra la storia di due fratellini ebrei, Yurek e Kazik, costretti a nascondersi dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Trascorrono il tempo giocando e leggendo libri, mentre vivono nella paura della cattura. Un racconto che vuole sensibilizzare i più giovani sul tema della memoria storica attraverso il linguaggio teatrale. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti, con l’intento di stimolare la riflessione sulla Shoah e sulle sue tragiche conseguenze. Evento su prenotazione chiamando il numero 055 9126303 o scrivendo a [email protected]. Angelo Castaldo, attore e regista, inizia la sua formazione a Palermo frequentando diversi laboratori teatrali. Si trasferisce a Firenze e si diploma presso la scuola di teatro Laboratorionove del teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino. Frequenta il percorso di Pedagogia Teatrale sul Metodo Mimico di Lecoq con la guida di Luana Ranallo per insegnare teatro ai bambini. Collabora con Anna Meacci nella promozione di corsi di teatro di narrazione in collaborazione con il Teatro Corsini di Barberino e il Teatro Capodaglio di Castelfranco. Chiara Cappelli, attrice, si diploma all’Accademia nazionale del cinema di Bologna e alla scuola Percorsi d’attore di Roma, diretta da Giulio Scarpati.