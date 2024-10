Il festival in partenza. Il "mondo in fiamme" nel dibattito delle idee

Si apre il sipario. Domani l’auditorium Le Fornaci di Terranuova ospiterà l’edizione 2024 del Moby Dick Festival, manifestazione giunta al suo settimo anno di vita. Una rassegna culturale e letteraria di altissimo livello, che ha visto alternarsi sul palco ospiti di respiro nazionale ed internazionale. Come ha ricordato, in fase di presentazione, la direttrice artistica Elisa Sommaruga, lo slogan di quest’anno è "What you gonna do when the world’s on fire?". Tradotto, cosa fare quando il mondo è in fiamme? La riflessione nasce da un aspetto sottolineato dagli organizzatori. La struttura morale del mondo si sta ammalando e l’inadeguatezza di pensiero dell’uomo o la sua irresponsabilità rende i suoi atti incoscientemente mostruosi. E’ quindi necessario adottare un sano spirito di rivolta, di forme di critica, e accettare l’idea che così come stanno le cose non è l’unica forma possibile. Sommaruga ha sottolineato che due sono le strade per governare un’umanità disorientata e confusa: la forza centrifuga dell’individualismo e la fatica quotidiana della coesione. Moby Dick festival cercherà di guardare a questi due estremi, indagando le possibili gradazioni intermedie.

E lo farà con la sua precisa linea stilistica, selezionando una proposta di temi di assoluta rilevanza e ospiti prestigiosi. Insomma, la conoscenza e il confronto come potenti strumenti di promozione di valori morali. "E’ con questa convinzione che l’amministrazione comunale di Terranuova promuove da anni il Festival Moby Dick", ha detto l’assessora alla cultura, Sara Grifoni. La storia di questa manifestazione è legata alla presenza di uomini di cultura, di sport, di spettacolo e di politica di alto livello. Nella prima edizione, era l’anno 2018, arrivarono in Valdarno grandi nomi: Ferruccio De Bortoli, Bobo Rondelli, Walter Veltroni, Ezio Mauro, Stefano Boeri, l’ex calciatore Leonardo, solo per citarne alcuni. Il successo fu clamoroso, al punto che gli organizzatori decisero, per l’edizione 2019, di ampliare gli spazi per il pubblico. E quell’anno giunsero a Terranuova personaggi del calibro di Massimo Recalcati, Federico Buffa, Federico Rampini, Nando Dalla Chiesa. E ancora Enrico Letta, Massimo Cacciari, Niccolò Fabi, Stefano Massini, Antonio Capranica, Federica Angeli, Vittorio Sgarbi e Beppe Severgnini.

Poi gli anni del Covid e successivamente la decisione di spostare il Moby Dick all’interno dell’auditorium Le Fornaci. Tra gli ospiti, ce ne sono alcuni che ormai da anni prendono parte alla rassegna. E’ il caso del politologo Vittorio Emanuele Parsi – ci sarà anche questa edizione - e di Massimo Recalcati, che domenica sera terrà una Lectio Magistralis su un testo biblico. Il Festival è realizzato con il contributo di Estra, Sei Toscana, Publiacqua, Valdarno ambiente - Iren, Banca Valdarno BCC, Zucchetti Centro Sistemi e con il supporto della Regione Toscana e del Consiglio regionale