Il “fenomeno” Punkcake. La band valdarnese supera il turno a X Factor

Arezzo, Terzo live show ieri sera per i Punkcake. In diretta su Sky Uno, la band valdarnese è salita sul palcoscenico di X Factor nella seconda manche con l'obiettivo di proseguire e di andare ancora avanti. E i ragazzi ce l'hanno fatta, ancora una volta senza il ballottaggio. Quindi proseguiranno l'avventura con il talento. Il tema scelto era la Disco Music ei Punkcake hanno cantato e suonato la cover di «Da Ya Think I'm Sexy», successo planetario del 1978 del cantante britannico Rod Stewart. Ieri sera, dobbiamo dirlo, ci siamo anche un po emozionati. Emozionati nel vedere questi giovani ventenni valdarnesi esibirsi con una personalità straripante in un contesto prestigioso come la trasmissione X Factor, andata in onda su Sky. Un palcoscenico nazionale che però non ha assolutamente scalfito la voglia di emergere dei Punkcake, che se sono resi protagonisti di una esibizione geniale che ha letteralmente fatto esplodere in un applauso scrosciante il pubblico in sala. Intanto la difficoltà dell'interpretazione del pezzo di Rod Stewart, per niente facile e poi la trasgressione. Sonia vestita da suora, Lorenzo Donato da Sailor Moon, lo spogliarello di Damiano, l'abbigliamento in rosa del batterista Lorenzo.

Insomma, uno spettacolo nello spettacolo, come hanno sottolineato anche i giurati. Questi ragazzi sono davvero bravi e hanno tutte le carte in regola per vincere l'edizione 2024 del talent di Sky. Una cosa è certa. Il Valdarno li segue con grande affetto. E li accompagnerà anche nelle prossime avventure. Chi li segue con particolare affetto è Giampiero Bigazzi, a capo della Materiali Sonori di San Giovanni, che li ha visti crescere dal punto di vista professionale. "Appena sono arrivati ​​c'è stato un boato del pubblico: ormai son tutti lì ad aspettare qualcosa di imprevedibile da questi ragazzi valdarnesi - ha detto Bigazzi - Hanno dimostrato ancora una volta di essere degli 'animali da palco' fantastici. Hanno presentato l' unica performance davvero trascinante, giocando con il travestimento da attori consumati Il fatto è che i Punkcake sono sinceri: questa è la vera sorpresa, in una trasmissione come X-Factor E la canzone - ha aggiunto - non era proprio facile… “Da Pensi che io sia sexy?" di Rod Stewart: un brano pop-funky, lontano dal loro rock duro. Ma sono riusciti a fare una versione tiratissima (e sexy, a modo loro…) con una performance pazzesca, zempre più “teatrale” e hanno suonato benissimo. Follia e divertimento. Non è che hanno spaccato, hanno spaccato proprio. e si sono guadagnati per primi un'altro live".