Il fenomeno Natural Bike Casentino. Pedalando tra i panorami top: è l’evento che accende il turismo

di Sonia Fardelli

Oggi e domani torna Natural Bike Casentino, un evento organizzato da un gruppo di associazioni e cittadini amanti della mobilità dolce per far conoscere le bellezze della vallata. La nuova edizione vede le discipline cicloturistiche, Mtb, E-bike e Gravel e come novità l’inserimento nel Gravel Road Tuscany del percorso casentinese. Anche il nuovo brand Natural Bike Casentino, che unisce associazioni e amanti delle due ruote per la promozione di una vallata, ha dopo tre anni dalla sua fondazione, un’immagine coordinata e una maglietta simbolo: verde con un’immagine colorata che ricorda i colori delle foreste casentinesi e della sua area protetta. Un evento sportivo dunque, ma anche di promozione del territorio. Le gare cicloturistiche si snoderanno infatti tra borghi e i paesi della nostra vallata per regalare ai partecipanti un’esperienza unica sulle loro biciclette. In particolare i borghi che verranno toccati quest’anno sempre con partenza alle ore 9 da piazza Tarlati a saranno Fonte Farneta, Mulino di Gabrino, Soci, Memmenano. Ci sarà una sosta al Birrificio artigianale La campana d’Oro, e poi di nuovo in sella verso Porrena, Pratovecchio Stia, Castello di Romena, Borgo alla Collina, Poppi. Gravel, mountain bike, enduro, strada, ogni disciplina avrà il suo percorso, le sue gare e offrirà un progetto immersivo tra foreste, borghi, paesi antichi e angoli sconosciuti. Natural Bike è nata proprio negli anni della pandemia è unisce la Casentino Gravel di Angiolino Piantini, la cooperativa Oros, Mtb Casentino, Noi che… , Nrc Bike, Gsc.

L’evento di oggi e domani è organizzato dall’amministrazione comunale, Uisp Arezzo, Noi che… , Nrc, MTB Casentino, Gravel Casentino, Roberto Fabbri per l’enduro.

Oltre alle gare che si terranno oggi e domani, ci saranno anche laboratori per bambini, visite guidate ai palazzi storici , campus per giovani, pasta party e anche tanta musica. Un evento dedicato anche alle famiglie per passare un week end immersi nelle foreste casentinesi e per scoprire i borghi e i centri storici della vallata. Un biglietto da visita importante per invogliare le persone a tornare per le vacanze in Casentino.