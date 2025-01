Il fascismo in Valdarno. Domani a Terranuova sarà presentato un libro scritto da vari autori.

Arezzo, 31 gennaio 2025 – “Il Fascismo Toscano. Il caso del Valdarno Superiore: dimensione locale e prospettiva nazionale”, libro edito da Aska Edizioni, sarà presentato domani alle ore 16.30, nella sala consiliare di Terranuova Bracciolini. L'iniziativa si inserisce tra le celebrazioni per l'80° anniversario della Liberazione della Toscana, patrocinate e sostenute dal Consiglio regionale, e rappresenta un'importante occasione di riflessione storica sull'evoluzione del fascismo e sulla Liberazione della nostra regione. Il volume si basa sulla raccolta degli atti del convegno “Il Fascismo nel Valdarno Superiore”, che si è tenuto il 19 novembre 2022 a Montevarchi, nella Sala Grande dell'Accademia Valdarnese del Poggio. Il testo analizza le radici del fascismo in Toscana, con un focus particolare sul Valdarno, e offre una prospettiva storica che intreccia eventi nazionali e locali, illuminando le peculiarità della società valdarnese.

Alla presentazione del libro interverranno Christian Satto, docente di Storia Contemporanea all'Università per Stranieri di Siena, e altri autori e studiosi che hanno contribuito alla realizzazione del volume. Il dibattito si concentrerà sulle origini del regime fascista, sulle sue implicazioni sociali e politiche e sulle sue prime manifestazioni sul territorio del Valdarno Superiore, con una riflessione più ampia sull'impatto di questi fenomeni nel contesto toscano. L'incontro si propone come un momento di approfondimento sulla storia del fascismo e della Resistenza, in un'ottica che collega la dimensione locale e quella nazionale, con particolare attenzione alle caratteristiche socio-politiche della comunità valdarnese.