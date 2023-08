Il Duo De Giorgi-Cappelletti stasera in concerto Cortona Piano Festival al chiostro Sant’Agostino

Prosegue a suon di concerti la prima edizione di Cortona Piano Festival, rassegna che, grazie a un mix di interpreti dal curriculum prestigioso e giovani talenti, porta la grande musica per pianoforte a Cortona. Lo storico contesto del chiostro di S.Agostino e il Teatro Signorelli ospitano la manifestazione, che si articola in un meeting pianistico, con corsi e masterclass internazionali e in una serie di concerti. Stasera alle 21 nel chiostro di S.Agostino c’è Vom Fremden Ländern und Menschen (da Paesi e uomini stranieri) e il Duo Francesca De Giorgi, voce e Carlo Lodovico Cappelletti, piano. Musiche di Medtner, Wagner, Britten, Bernstein. Domani alle 18 concerto coi giovani pianisti di Cortona Piano Festival.