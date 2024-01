Il dramma sul lavoro. Travolto dal ponteggio

di Maria Rosa Di Termine

Travolto dai ponteggi finisce all’ospedale Le Scotte di Siena in codice giallo. L’ennesimo infortunio sul lavoro nel comprensorio valdarnese risale a ieri mattina poco dopo le 11 ed è accaduto a Badia Agnano, una delle frazioni del comune . La persona coinvolta è un operaio di 33 anni che ha riportato un trauma toracico e addominale con lo schiacciamento della gamba destra. A quanto si è appreso, per fortuna, il ferito non è in pericolo di vita. Dalle prime ricostruzioni è emerso che il giovane si stava occupando insieme ad altri colleghi di scaricare da un furgone alcune pedane sulle quali si trovavano le impalcature in ferro utilizzate nei cantiere edili per agevolare gli interventi su facciate e tetti. Nell’aprire una sponda del veicolo, però, qualcosa deve essere andato storto perché proprio compiendo questa operazione una parte del carico è caduta ed è piombata addosso al lavoratore.

Qualche secondo per realizzare quello che era successo e i presenti sono subito intervenuti per liberare il loro compagno e al tempo stesso mettere in moto la macchina dei soccorsi. In breve sono arrivati sul posto i mezzi attrezzati e il personale dell’Emergenza Sanitaria dell’Area Vasta Sud Est con l’automedica del Valdarno e l’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini. Vista la complessità del quadro clinico del paziente, inoltre, dalla centrale del 118 è stato richiesto il supporto dell’elisoccorso regionale Pegaso 1. Una volta stabilizzato dai sanitari, il trentatreenne, che nonostante le conseguenze riportate è sempre rimasto lucido e cosciente, è stato trasbordato sul velivolo atterrato nelle vicinanze del luogo dell’incidente. Da lì l’elicottero è decollato per raggiungere il Policlinico della città del Palio dove l’uomo adesso si trova ricoverato, appunto in codice giallo, per essere sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso.

Di pari passo i carabinieri della Compagnia di San Giovanni, coordinati dal tenente Tommaso Forziati, hanno svolto con accuratezza i rilievi di rito che saranno indispensabili per poter ricostruire e chiarire nei dettagli la dinamica dell’episodio. Un’attività di ricostruzione certosina che ha visto impegnati per alcune ore anche i tecnici valdarnesi del Pisll, lo specifico servizio dell’azienda sanitaria locale che si occupa di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.