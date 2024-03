Il dono dei tifosi viola. Carrozzine per la Rsa

Calcio e solidarietà. Proprio così, l’associazione dei tifosi della Fiorentina "Solo Viola", assieme al Viola club Montevarchi "Aldo Scaramucci" hanno donato, nei giorni scorsi, alla casa di riposo di Montevarchi, sei carrozzine per tutti gli ospiti che potranno, così, usufruire di questo importante ausilio per la vita di tutti i giorni anche, e semplicemente, per potersi spostare all’esterno della struttura e godersi qualche ora all’aria aperta ora che si andrà incontro alla bella stagione. Un gesto importante, significativo, che va ad aggiungersi ad altri che i vari club dei tifosi, non solo viola, dislocati un po’ in tutta Italia, mettono in pratica per le persone decisamente meno fortunate di tante altre: "E’ stata - affermano i responsabili dell’associazione - una giornata a dir poco emozionante: la nostra Associazione, insieme al ViolaClub Montevarchi, ha donato 6 carrozzine alla Casa di Riposo di Montevarchi. Gli ospiti ci hanno accolto con una grande festa: tra di loro tanti cuori viola, addirittura una tifosissima di 100 anni, Ornella, che segue tutt’oggi la Fiorentina! Come Associazione non abbiamo intenzione di lasciare indietro nessuno. Il nostro impegno è di essere vicini ai nostri tifosi, soprattutto ai più bisognosi, giovani e meno giovani. Perché la passione, l’appartenenza non hanno età! Dedicato alla Fiorentina e a tutti quelli che le vogliono bene!" I responsabili di questa iniziativa hanno poi citato una frase di Abraham Lincoln: "Non sono gli anni che contano nella vita, è la vita che metti in quegli anni". Un ringraziamento, come hanno specificato i tifosi della società gigliata, a tutti coloro che hanno contribuito alla donazione con particolare riferimento alla Moretti per il trattamento speciale ricevuto per la fornitura delle carrozzine. Alla consegna era presente, in rappresentanza delle istituzioni, anche il vice sindaco del Comune di Montevarchi Cristina Bucciarelli.

Massimo Bagiardi