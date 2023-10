Il distretto-fortezza e i raid dei banditi

Diciotto tonnellate di oro: è la cifra che circola tra le oltre mille aziende aretine e disegna il forziere del distretto, il primo in Europa per dimensioni e che da solo produce il 35 per cento del fatturato della gioielleria nazionale. Una potenza, ma anche una fortezza da espugnare per i malviventi. L’assalto alla Multifor, la tecnica "militare" del commando, il bottino milionario è l’ultima sequenza di un fenomeno che si ripete

da mesi.