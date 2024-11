Il derby del Valdarno sorride all'Aquila

Arezzo, 03 novembre 2024 – La decima giornata del campionato di Serie D, Girone E, ha come palcoscenico lo “Stadio Virgilio Fedini” che ospita il 105º derby tra Sangiovannese e Aquila Montevarchi. Entrambi sono a caccia di una vittoria per migliorare la classifica e per risolvere il morale dato che, in questi casi, una vittoria può valere doppio per tanti fattori. Le due formazioni si ritrovano appaiate con dieci punti in classifica. Quest'ultima, per il momento, non sorride affatto alle due squadre che arrivano da due sconfitte: 2-1 allo scadere sul campo del Siena per gli uomini di Bonura, mentre gli ospiti sono stati battuti in casa, per 1-0, dal Figline. Il derby valdarnese viene deciso dal rigore sul finale, a favore dell'Aquila Montevarchi, realizzato da Orlandi. L'altro rigore, concesso sempre a favore degli ospiti e battuto da Priore, viene parato da Patata. Vittoria di misura, quindi, per la formazione di Lelli.

Inizia il derby tra Sangiovannese e Aquila Montevarchi con i padroni di casa che toccano il primo pallone del match. Grande cornice di pubblico tra gli spalti, sia da una parte che dall'altra. Al 3' minuto, azione manovrata degli ospiti che non porta, però, alla conclusione. Infatti, fa buona guardia la difesa del Marzocco. Dopo 5' minuti arriva il primo calcio d'angolo della partita a favore degli aquilotti. Cross che si spegne sul fondo senza particolari pericoli per la difesa azzurra (quest'oggi in maglia bianco/oro). Al 7' minuto, protesta lato Sangiovannese. Possibile sanzione per i padroni di casa, atterrato Bocci in zona da Saltalamacchia. Niente da ravvisare, però, per il direttore di gara Sciolti. Al 9' occasione per i padroni di casa. Contropiede che si sviluppa sulla sinistra, Rotondo davanti a Testoni scarica il sinistro ma l'estremo difensore montevarchino risponde presente intervenendo con i piedi. All'11 fallo di Pertica su Orlandi. Punizione sul lato sinistro dell'area di rigore difesa da Patata. Rufini ci prova con un destro tagliato, Bocci respinge di testa ed offre il secondo corner per gli ospiti. Respinge bene la difesa della Sangiovannese che stava per ripartire in contropiede, bloccato sul nascere da Ficini. Il suo intervento, però, gli costa la prima ammonizione della gara. Dopo venti minuti, nulla di fatto al "Virgilio Fedini" dove, ancora per il momento, non si è vista una nitida occasione da rete.

Al 22' gioia negata per il Montevarchi. Borgia con un cross tagliato offre per la testa di Carcani che insacca con una bella incornata. Il tutto, però, è avvenuto in posizione di offside, molto al limite, per il numero 18 rossoblu. Sussulto, quindi, per gli ospiti ma siamo ancora sullo 0-0. Dopo il vantaggio negato, è la formazione di Lelli che prova ad insistere. Al 25' punizione a favore degli ospiti, sempre sul lato sinistro del campo. Sempre Rufini alla battuta. Traversone che diventa preda di Patata con una respinta di pugno. Al 29' bel contropiede della Sangiovannese con Rotondo, fermato al limite dell'area con una scivolata decisa di Ficini. Alla mezz'ora, sembra alzarsi il ritmo del match con entrambe le formazioni che si affacciano con maggiore frequenza in area avversaria. Ripartenza dei padroni di casa che, con un tiro debole di Sabattini, guadagna l'angolo. Niente di fatto dalla bandierina. Al 35' cartellino giallo per Pertici dopo una trattenuta prolungata. In parità, quindi, anche il numero di ammoniti. Al 38' fallo in area su Carcani che poteva far pensare ad un calcio di rigore in favore degli ospiti, come nell'occasione precedente a parti inverse. Anche in questo caso, per il direttore di gara non c'è niente e si prosegue. Al 40' grande occasione per la Sangiovannese. Azione sviluppata sulla destra da Bocci che mette in mezzo per Sabattini offrendogli un rigore in movimento. Il numero 10, però, spreca tirando alto sopra la traversa. Gli undici di Bonura continuano ad affacciarsi dalle parti di Testoni. Punizione dalla destra che viene neutralizzata senza troppi problemi dall'estremo difensore aquilotto. Nessun minuto aggiuntivo concesso dall'arbitro. Finisce con un pareggio a reti bianche il primo tempo.

Inizia il secondo tempo, con i rossoblu in possesso del pallone. Dopo 2' minuti punizione dalla sinistra per il Montevarchi. Va diretto in porta Rufini, trovando la parata plastica di Patata che si rifugia in calcio d'angolo. All'8, da calcio d'angolo, occasione per il Montevarchi. Orlandi sfiora il palo alla destra di Patata che si spegne, di poco a lato, sul fondo. In questa ripresa, per il momento, sembrano essere scesi meglio in campo gli ospiti. All'11' prima sostituzione per l'Aquila Montevarchi: esce Rufini ed entra Zhupa. Al 12' occasione per la Sangiovannese con Sabattini. Il numero 10 riceve da Pertica ma non riesce ad impensierire Testoni. Al 14' minuto di questa ripresa, continua ad insistere la formazione di Bonura che, sul lato sinistro, ci prova con Bocci. Sinistro debole che è buona guardia del portiere rossoblu. Al 20' altra sostituzione per la squadra di Lelli: esce Carcani ed entra Priore. Al 21' occasione per i rossoblu. Il neo entrato Priore, con una bella percussione sulla destra, serve Sesti che tira alto sopra il montante protetto da Patata. Al 22' terzo cambio per gli ospiti: esce Borgia ed entra Picchi. Al 26' ammonito Pardera per un fallo su Sesti. Altro cambio per l'Aquila Montevarchi: esce Saltalamacchia ed entra Boncompagni. Per il momento, nessuna mossa dalla panchina da parte di Bonura. Arriva al 31' il doppio cambio della Sangiovannese: esce Bocci per Nieri ed anche Pardera al posto di Romanelli. Al 33' nervi tesi tra le due squadre. Qualche parola di troppo tra il numero 6 della Sangiovannese Santeramo e il mister dell'Aquila Montevarchi Lelli. Il tutto sfocia in un parapiglia generale, sedato brevemente dal direttore di gara. Quando siamo vicini alle fasi finali del match, molti duelli a centrocampo ma nessuna conclusione pericolosa né da un lato che dall'altro.

Al 39' intervento provvidenziale di Ficini che sventa la ripartenza del Marzocco. Subito dopo crampi proprio per il difensore rossoblu, che si rialza dopo una brevissima seduta di stretching. Tre minuti al termine, più eventuale recupero, e le due compagini offrono ripartenze da entrambi i lati. Al 44', ultima sostituzione degli ospiti: esce Ficini ed entra Artini. Le due formazioni, così come mostra il risultato, si sono divisi anche la prestazione: nel primo tempo meglio la Sangiovannese, nel secondo più propositivi gli ospiti. Concessi 4 minuti di recupero. Al 47' l'episodio che può cambiare il derby. Atterrato in area Priore da Chelli. Ammonito il difensore della Sangiovannese e Orlandi va sul punto di battuta. Il numero 11 spiazza Patata e porta in avanti gli aquilotti. Allo scadere la decide Orlandi dal dischetto. Al 51' ancora calcio di rigore per i rossoblu. Zhupa in contropiede, solo davanti al portiere, viene atterrato da Patata. Rigore sbagliato da Priore, ci mette i guantoni Patata. Finisce così la sfida tra Sangiovannese e Aquila Montevarchi. Vincono gli aquilotti, di misura, grazie al rigore realizzato da Orlandi.