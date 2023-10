"Il Cuore di Dio". Don Schena presenta il suo ultimo libro

Il noto prete brindisino, don Cosimo Schena (nella foto), sta per fare tappa ad Arezzo. Ordinato nel 2009, don Cosimo è il primo sacerdote a cui WhatsApp ha concesso un canale esclusivo, guadagnandosi una folta schiera di seguaci sui social media. Con centinaia di migliaia di follower su piattaforme come Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, don Cosimo Schena è diventato una figura di riferimento nell’era digitale. L’appuntamento ad Arezzo è per domani alle 20 alla Feltrinelli Point.