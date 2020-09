Arezzo, 27 settembre 2020 - Il Covid torna ad uccidere.Un uomo di 67 anni aretino, con una patologia articolata e complessa, ricoverato in terapia intensiva. La Usl specifica trattarsi di un "paziente in trattamento con Immunosoppressori e dal quadro clinico complesso". Una delle vittime più giovani dall'inizio dell'epidemia ma al tempo stesso minato anche da altre malattie, poi aggravate dal virus. Otto i casi del giorno, tra cu una bambina di tre anni. C'è un altro studente coinvolto, è di Terranuova ma frequenta un istituto della provincia di Firenze.

La situazione dalle ore 14 di sabato alle 14 di oggi relativa alla diffusione del COVID

PROVINCIA AREZZO (8 nuovi casi)

Comune di sorveglianza Arezzo

Bambina di 3 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica.

Uomo di 51 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

Donna di 61 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica

Donna di 48 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica

Uomo di 50 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dalla Sardegna, asintomatico

Comune di sorveglianza Terranuova Bracciolini

Ragazzo di 15 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico. Ambito scolastico extra asl

Comune di sorveglianza Bibbiena

Ragazzo di 18 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico, esito rilevato tramite screening

Comune di sorveglianza Civitella in Val di Chiana

Ragazzo di 10 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dal Marocco, sintomatico

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 21 contatti per i casi di Arezzo che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento la Asl Toscana sud est ha 554 positivi in carico. Ci sono 10 ricoverati presso le Malattie infettive e 4 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 1.642 tamponi.