Il coraggio e il senso di un grazie

Quanto può valere un grazie? Lo sanno bene i volontari, gli uomini e le donne della Croce Rossa, partiti da Arezzo con destinazione le zone maggiormente colpite dal maltempo in Toscana. Un grazie che è arrivato da una donna in cerca di un po’ di latte per il proprio neonato, spaventato e affamato che non smetteva di piangere. Oppure quel grazioe pronunciato dalla donna bloccata in casa e che aveva terminato il farmaco salva vita che i ragazzi della Croce Rossa le hanno consegnato. Storie di una quotidianità distrutta in poco più di un’ora, e che oggi i volontari raccontano con il cuore a mille e la stanchezza, accumulata in giornate di duro e intenso lavoro, che scivola via solo per aver compreso la forza e il senso di quel grazie.