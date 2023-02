Il consigliere di bellezza dei vip premiato a Sanremo

Dopo il festival del cinema Massimo Perini conquista anche Sanremo. L’aretino beauty mentor dei vip, ha ricevuto il Premio Eccellenze d’Italia durante la settimana del Festival della Canzone. Il Beauty Mentor, Ceo e founder di Perini Beauty Management, ha partecipato alla decima edizione di uno degli eventi più cool della settimana della kermesse canora. In occasione della decima edizione il "Premio Eccellenze d’Italia" Massimo Perini, ha avuto l’onore di partecipare ed essere premiato come eccellenza Made in Italy insieme a tanti imprenditori, artisti e personaggi televisivi a Sanremo. Perini Beauty Management è l’agenzia aretina di comunicazione specializzata nel settore beauty nata da un’idea visionaria del suo fondatore: fare qualcosa di memorabile per il mondo della bellezza, che segue i suoi clienti nella creazione di una comunicazione dinamica e digitale. Durante il Festival di Sanremo, Massimo ha partecipato alla sfilata degli ospiti sulla scalinata d’ingresso del magnifico Grand Hotel & Des Anglais a due passi dall’Ariston. Qui l’imprenditore aretino è stato premiato come Beauty Mentor dei Vip con il "Premio Eccellenze d’Italia".