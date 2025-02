Il Carnevale dei ragazzi fa 70 anni. Domenica sfilata dei carri nel centro

Settanta anni di Carnevale a Montevarchi. Tutto è pronto per rinnovare una tradizione molto amata dalla comunità perché capace di coinvolgere grandi e piccini nelle sfilate in costume e per le numerose iniziative collaterali. Ieri in Palazzo del Podestà la presentazione del programma, illustrato dal sindaco Silvia Chiassai Martini e dall’assessore alla Promozione del Territorio Sandra Nocentini, affiancati dal Presidente del Comitato del Carnevale Gherardo Donati, dalla Pro Loco e dalla Società Cooperativa Pestello rappresentati rispettivamente da Manuela Corsi e Marcello Bossini.

Due le novità principali a cominciare dall’approdo in centro, e in particolare nel Chiostro di Cennano, dello storico concorso "Pinocchio in Maschera", giunto alla 36a edizione e ideato proprio dalla Cooperativa Pestello per decretare la mascherina più bella. E poi, il ritorno dei festeggiamenti carnascialeschi a Levane Alta, il centro riqualificato di recente con l’ampliamento della strada di accesso e i lavori di messa in sicurezza. L’amministrazione comunale, insieme all’associazione "Io sono Levane", ha spiegato il sindaco, ha lavorato per riportare nella sede originale, "una festa inedita e diversa, senza carri, ma con maschere, animazioni e giochi".

Momento clou del cartellone le sfilate dei carri allegorici che si terranno nelle domeniche 23 febbraio e 2 marzo, con il gran finale previsto per il 4 marzo, Martedì Grasso. Cinque gli allestimenti, tra cui il carro identitario dedicato a Pinocchio e quello intitolato "Lacrime di Coccodrillo"; i due realizzati in collaborazione con lo Studio Danza Caroline e l’associazione Zorba e l’inedito "Cappuccetto Rosso e il Lupo". Piazza Varchi, inoltre, sarà arricchita da installazioni ispirate alla favola di Biancaneve e i sette nani e non mancheranno le giostre per i più piccoli.

"Abbiamo lavorato senza sosta per due mesi – ha ricordato il presidente del Comitato del Carnevale dei Ragazzi Gherardo Donati - per il riallestimento e per realizzare l’ultimo dei carri che sarà in grado di arricchire il corteo. Ma ricordo che saremo anche presenti con il classico stand dei bomboloni e dei dolci tipici del periodo". Il via ufficiale alla festa è in calendario già questo sabato con il "Pinocchio d’Oro", il celebre concorso canoro ospitato alle Stanze Ulivieri, che vedrà la partecipazione di giovani talenti pronti a sfidarsi a suon di note.