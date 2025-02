Il Carnevale dei grandi numeri: il borgo in festa per Senzabriglie

SANSEPOLCROCon la benevola assistenza delle condizioni meteorologiche, il Carnevale 2025 ha portato il pubblico atteso per le strade di Sansepolcro nell’evento che si è tenuto l’altro ieri e con la sfilata che, partita da Porta Romana, si è conclusa in viale Armando Diaz, nel cuore di Porta Fiorentina, poiché quest’anno è indisponibile piazza Torre di Berta a causa dei lavori di ripavimentazione. Tanta la gente che ha raggiunto la città pierfrancescana, compresi i vicini di Anghiari, con i quali dal 2023 è in atto il proficuo accordo per la calendarizzazione delle domeniche al fine di evitare le sovrapposizioni fra i corsi mascherati e di far divertire così per due volte anziani, adulti e bambini. C’erano ovviamente anche le maschere simbolo dei due centri, "Il Sambudellaio" di Anghiari (Fabio Mercati) e "SenzaBriglie" di Sansepolcro (Giuliana Del Barna) in mezzo alla decina di gruppi che hanno partecipato, oscillanti fra i dieci e i venti componenti, che – seppure in forma scherzosa e divertente – hanno comunque portato all’attenzione temi interessanti.

È andata quindi che la campagna contro lo spreco alimentare è stata il tema che ha permesso alla Pro Loco della frazione di Gricignano di classificarsi al primo posto: la simpatica creazione ha convinto la giuria composta dai sindaci Fabrizio Innocenti di Sansepolcro e Claudio Marcelli di Pieve Santo Stefano, dalle assessore Francesca Mercati di Sansepolcro e Loretta Zazzi di San Giustino e dal collega giornalista Paolo Tilli. Al secondo posto, la Pro Loco di Santafiora con "Santa lava e pulisci Fiora", mentre terzo è giunto il Gruppo Campanari del Borgo con "Segnéli". Impareggiabili Silvia Epi e Andrea Franceschetti, da sempre i due grandi animatori del pomeriggio, così come Maurizio Bernardini, mattatore della situazione. Il biglietto vincente della Lotteria del Carnevale, organizzata dall’associazione "Le Centopelli" e consistente in una somma di mille euro, è già stato consegnato al possessore del biglietto e un ringraziamento sentito è stato rivolto a quelle realtà che hanno supportato l’amministrazione comunale. Domenica prossima, 2 marzo, si replica ad Anghiari, per l’atto finale di una festa che sta tenendo uniti i due Comuni.