Il calendario della Giostra per il Thevenin. Gli scatti social per uno scopo benefico

Un calendario della Giostra fatto non da professionisti, ma da semplici appassionati che ogni anno seguono il corteo a caccia di emozioni. E i cui proventi andranno interamente a Casa Thevenin per aiutare donne e bambini in difficoltà. Trecento copie che domenica per l’intera giornata potranno essere acquistate nell’istituto di via Sasso Verde dietro una libera offerta. #unannoconlaGiostra è il titolo di questo calendario 2024 del Saracino realizzato grazie alle foto condivise dagli utenti di Instagram con l’omonimo hashtag. Quartieri, associazioni, volti di Giostra, oggetti, momenti ufficiali dentro e fuori la Piazza, ma anche istantanee di condivisione, tensione, passione, voglia di stare insieme e divertirsi. Non solo i classici protagonisti della sfida al Buratto, ma anche semplici figuranti. Tutti ripresi in atteggiamenti insoliti: una carezza sul collo del cavallo, un abbraccio che sa di grande amicizia.

"Abbiamo deciso di permettere a tutti gli aretini di dare il proprio contributo raccontando la Giostra dal proprio punto di vista - dice Paolo Bertini, consigliere comunale delegato alla Giostra - e il risultato è davvero molto bello, sono sicuro che l’iniziativa sarà apprezzata da tutto gli appassionati di Giostra. Ancor di più perché ha una finalità benefica". Il calendario è stato realizzato dall’Ufficio Politiche Culturali e Turistiche impiegando parte delle risorse arrivate dal Ministero della Cultura. Sabato 2 dicembre dalle 9.15 alle 13 ci sarà inoltre un annullo filatelico nella sede di Signa Arretii in via Bicchieraia, realizzato da Simone Cheli, che celebra la Lancia d’oro dedicata al centenario dell’Arezzo Calcio, da apporre su tre cartoline.

So.Fa.