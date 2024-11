Il cabaret di Magini da "La sai l’ultima?"

Una nuova rassegna tra teatro e comicità a Marcena. Il piccolo borgo alle porte della città di Arezzo sarà sede di quattro serate di spettacoli che, tra oggi e sabato 15 febbraio, alterneranno cabaret, storia, sapori e musica, andando a proporre un variegato cartellone organizzato e ospitato dal locale circolo Acli. La prima edizione di "Marcena Teatro" farà affidamento sulla direzione artistica di Alan Bigiarini dell’associazione culturale Noidellescarpediverse che ha collaborato con Michele Liberatori per utilizzare l’arte nelle sue diverse forme come strumento di aggregazione e valorizzazione anche dei piccoli centri urbani, testimoniando la vitalità delle comunità paesane. La prima stasera alle 21.15 con il cabaret di Daniele Magini da "La sai l’ultima?": il comico di Abbadia San Salvatore proporrà alcuni dei migliori monologhi di un repertorio con cui ha raccolto consensi al Lab Zelig Toscana e in numerosi programmi televisivi alla Rai e a Mediaset, tra i quali spicca proprio il celebre format dedicato alle barzellette. Il teatro storico andrà in scena nel secondo appuntamento alle 21.15 di sabato 14 dicembre con l’anteprima assoluta del nuovo spettacolo "Pedro Martinez" scritto dallo stesso Bigiarini dove vengono ripercorse alcune epiche e sconosciute storie collegate alla Seconda Guerra Mondiale. Mistero, risate e buon cibo si uniranno alle 20.30 di sabato 18 gennaio nella "Cena con delitto". Gran finale il 15 febbraio.