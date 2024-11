Il Borro sostiene il progetto “Careggi Green - Ospedale Biofilico”

Arezzo, 21 novembre 2024 – Il Borro, azienda agricola biologica e vitivinicola di proprietà della famiglia di Ferruccio Ferragamo, rafforza il suo impegno verso la sostenibilità ambientale e il benessere della comunità supportando un'iniziativa innovativa e di grande valore sociale: la creazione di aree verdi all'interno dell'Ospedale di Careggi, in collaborazione con la Fondazione Careggi.

Il progetto, intitolato “Careggi Green - Ospedale Biofilico”, è ideato da PNAT, azienda leader nell'architettura biofilica e nella rigenerazione urbana. L'obiettivo di questa iniziativa è la creazione di spazi verdi all'interno del complesso ospedaliero, pensati per migliorare il benessere psicofisico di pazienti, personale sanitario e visitatori.

Numerosi studi dimostrano come la presenza di aree biofiliche in contesti sanitari favorisca una guarigione più serena e naturale, migliorando la qualità della vita di chi frequenta questi ambienti. Il Borro e la sostenibilità Da anni, Il Borro promuove progetti che coniugano etica e sostenibilità, fondendo in armonia ambiente, salute e benessere.

“Le aziende oggi possono vincere la loro sfida solo se riescono a vivere un vero senso di comunità e a creare nuove forme di collaborazione. L’Italia, ricca di bellezze naturali e culturali, deve puntare a diventare un'icona di sostenibilità, unendo responsabilità, etica e innovazione”, ha dichiarato Ferruccio Ferragamo. Questa visione si traduce in un impegno concreto che Il Borro porta avanti con diverse e concrete iniziative.

La sostenibilità, per Il Borro, non è solo un valore aziendale, ma un pilastro su cui fondare la propria missione e le proprie scelte. Ogni progetto è pensato per valorizzare e proteggere l’ambiente e la comunità locale, con l’obiettivo di creare un impatto positivo e duraturo, che possa ispirare altre realtà del territorio a intraprendere percorsi simili.

Sostenere il progetto “Careggi Green”, che promuove il benessere nelle strutture sanitarie attraverso la biofilia, è un esempio di come l’azienda si impegni a migliorare concretamente la qualità della vita di chi vive questi spazi ogni giorno, “con la speranza di essere i capifila di una lunga serie di imprese nel territorio che, ci auguriamo, prendano parte a questa iniziativa”, ha aggiunto Ferruccio Ferragamo.

Fondazione Careggi ETS: Impegno e Sostegno per la Salute La Fondazione Careggi ETS, istituita nel 2012 dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze, è un’organizzazione no-profit che si impegna a migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria attraverso iniziative sociali, eventi e attività di fundraising.

La sua missione è sostenere l'AOU Careggi nelle aree di assistenza, ricerca e formazione, promuovendo il benessere nell'ambiente ospedaliero e diffondendo la cultura medico-scientifica. La Fondazione opera con passione, trasparenza e nel rispetto dei principi di equità e integrità, rafforzando il legame con la comunità fiorentina, il territorio toscano e il settore no-profit.

Dal 2024, la guida della Fondazione è affidata a Jacopo Nori Cucchiari, radiologo con oltre 30 anni di esperienza in diagnostica senologica presso la Breast Unit dell'AOU Careggi. Nori Cucchiari, con una solida carriera accademica e professionale, ha contribuito alla crescita della comunità medico-scientifica attraverso l'organizzazione di convegni e numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali.

Una collaborazione virtuosa con PNAT PNAT, incaricata della progettazione delle aree verdi, si distingue per il suo approccio scientifico e innovativo alla biofilia, un concetto che pone l'integrazione tra natura e architettura come elemento fondamentale per il benessere umano.

Alla guida di questo straordinario progetto c’è il professor Stefano Mancuso, scienziato di fama internazionale, fondatore di PNAT e uno dei principali pionieri della neurobiologia vegetale. Grazie ai suoi studi rivoluzionari, Mancuso è stato insignito di numerosi riconoscimenti, tra cui l’inclusione da parte del New Yorker nella lista dei “World Changers” — le personalità più influenti a livello mondiale che stanno cambiando il futuro con le loro idee innovative.

Il team di PNAT rappresenta un perfetto equilibrio tra scienza e design sostenibile, contribuendo alla creazione di spazi che non solo rispettano l'ambiente, ma che ne esaltano il ruolo centrale per il benessere umano. Questa collaborazione, che unisce competenze scientifiche, architettura innovativa e impegno ambientale, è un esempio eccellente di come settore privato, pubblico e organizzazioni no-profit possano lavorare insieme per il bene comune.

Attraverso questa iniziativa, Il Borro conferma il proprio impegno come promotore di progetti sostenibili, facendo della responsabilità sociale un pilastro della propria missione e contribuendo in maniera concreta alla costruzione di un futuro più verde e inclusivo.

Nello specifico il progetto supportato da “Il Borro” prevede la costruzione di una fabbrica dell’aria dentro il reparto di maternità di Careggi.