"Il Borgo com’era" la mostra fotografica

Un affascinante viaggio nel tempo attraverso le immagini che raccontano la storia e le tradizioni del Borgo che fu. Questo sarà la mostra "Il Borgo com’era" a cura dell’associazione Gruppo Cavalieri del Trebbio e che è stata inaugurata il 18 agosto presso la Sala Esposizioni di Palazzo Pretorio a Sansepolcro. L’esposizione, che sarà visibile fino al 25 agosto, invita tutti a compiere un passo indietro per ammirare la bellezza e la semplicità di un’epoca ormai irripetibile. Questa raccolta di immagini non solo trasporta nel passato, ma prende per mano l’osservatore e narra storie ed emozioni che risvegliano l’immaginazione, permettendo di vivere attraverso le vite dei nostri antenati. La mostra offre uno sguardo unico su bellezze perdute e atmosfere di dignità e splendore, destinate a rimanere immortali nel nostro patrimonio culturale. Le fotografie esposte forniscono una rara opportunità di immergersi in un tempo lontano, restituendo al pubblico uno spaccato di vita che continua a ispirare e affascinare. Un’occasione da non perdere per esplorare queste preziose testimonianze storiche e riscoprire la grandezza del passato.